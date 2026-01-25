MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Barış Görüşmesi Yaptı

mit-baskani-kalin-hamas-heyeti-ile-baris-gorusmesi-yapti

MİT BAŞKANI’DAN HAMAS HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Yapılan görüşmede Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının ele alındığı belirtildi.

GÖRÜŞMEDE MUTABAKAT SAĞLANDI

Görüşme sırasında insani yardımların artırılmasına yönelik çalışmalar, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması ve Gazze Ulusal İdare Komisyonu’nun görev almasının yanı sıra diğer konular hakkında istişarelerde bulunulması için mutabakat sağlandı. Bununla birlikte, Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması konusundaki arabulucu ve garantörlük rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

