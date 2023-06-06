MİT Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı

MİT Başkanlığı’na atanan İbrahim Kalın ile ilgili karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır.” ifadesi kullanıldı.

MİT Başkanlığı’na atanan İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam.” ifadelerini kullandı.