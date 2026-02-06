MİT’in MONİTUM Operasyonu: MOSSAD Casusları İstanbul’da Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği “MONİTUM” operasyonu sayesinde önemli bir zafer elde etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği sonucunda, MOSSAD adına casusluk yaptığı tespit edilen mermer tüccarı Mehmet Budak Derya ve onun suç ortağı Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

CASUSLUK MASKESİ

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, maden mühendisi olarak çalışan ve Mersin’in Silifke ilçesinde mermer ocağı işleten Mehmet Budak Derya, 2005 yılından itibaren yürüttüğü uluslararası ticaretle MOSSAD’ın dikkatini çekti. Derya, Eylül 2012’de, İsrail’in paravan şirketi temsilcisi olarak bilinen “Ali Ahmed Yassın” kod adlı kişi tarafından ofisinde ziyaret edildi. “İş fırsatı” vaadiyle Ocak 2013’te Avrupa’ya davet edilen Derya, burada MOSSAD mensuplarıyla ilk temasını gerçekleştirdi.

MOSSAD’ın direktifleri doğrultusunda, Derya tarafından işe alınan Veysel Kerimoğlu, Orta Doğu’daki ağını kullanarak İsrail karşıtı Filistinli şahıslarla ilgili istihbarat topladı. Toplanan bilgiler ve Gazze’deki önemli depoların fotoğrafları doğrudan İsrail istihbaratına aktarıldı. Ayrıca, Kerimoğlu’nun maaşının ve operasyonel giderlerinin MOSSAD tarafından sağlandığı tespit edildi. Dikkat çekici bir başka detay ise, 2016 yılında Tunus’ta suikaste uğrayan Mohamed Zouari ile ilgiliydi. Derya ve Kerimoğlu’nun, MOSSAD’ın sağladığı numunelerle Zouari’ye drone parçaları satmaya çalıştığı, suikast öncesinde bu kişiyle ticari temas kurdukları belirlendi.

TEKNİK HUSUSLAR VE GİZLİLİK

MOSSAD’ın gizlilik politikaları gereği, Mehmet Budak Derya, 2016’da bir Asya ülkesinde ve Ağustos 2024’te bir Avrupa ülkesinde olmak üzere, iki kez yalan makinesi (poligraf) testine tabi tutuldu. Casusluk faaliyetlerinde kriptolu haberleşme sistemleri kullanan Derya’nın, Türkiye’den temin ettiği sim kart, modem ve router gibi cihazların teknik verilerini (MAC adresleri, şifreler) İsrail istihbaratına ilettiği belirlendi. Ocak 2026’da Avrupa’da yapılan son görüşmede, MOSSAD’ın Derya üzerinden büyük bir operasyon hazırlığında olduğu açığa çıktı. Plan doğrultusunda, yurt dışında kurulacak paravan firmalar aracılığıyla uluslararası tedarik zincirine sızılması, belirlenen ülkelerden alınan ürünlerin, Asya merkezli üç farklı firma üzerinden ambalajlanarak “nihai kullanıcıya” ulaştırılması hedefleniyordu. Bu yöntemle MOSSAD’ın, hedef aldığı ülke ve kurumlara yönelik lojistik bir operasyon gerçekleştirmeyi planladığı değerlendirildi. MİT’in takibi sonucunda, Ocak 2026’daki son planlama aşamasında operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.