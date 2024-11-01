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MİT’ten Kamuoyu ile Paylaşılan Belgeler

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MİT TARAFINDAN PAYLAŞILAN BELGELER

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1920 ile 1948 yılları arasında hazırlanan 17 belgeyi resmi internet sayfasında halk ile buluşturdu. Bu belgeler, vatandaşların erişimine ilk kez açılmış durumda. Kurumun web sitesinde ‘Özel Koleksiyon’ kısmında yer alan bu belgeler, geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

BELGELERİN ÖNEMİ

MİT’in bu adımı, tarihsel süreçteki önemli gelişmelere ve bilgiye erişimin artırılmasına katkı sağlıyor. Paylaşılan belgeler, hem geçmişteki olaylara ışık tutarken hem de araştırmacılar ve meraklılar için kıymetli bir kaynak oluşturuyor. Bu belgeler üzerinden geniş bir inceleme ve analiz imkanı sunuluyor.

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