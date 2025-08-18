Montella, Vatandaşlık Teklifi Bekliyor

DÜNYA KUPASI HEDEFLERİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine hazırlanma sürecinde olduklarını ve bu yolculuğun zorlu olduğunu belirtti. İtalyan çalıştırıcı, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu. Sözleşmesinin uzatılmasıyla gündeme gelen Türk vatandaşlığı hakkında da “Hala teklif edilmesini bekliyorum” dedi. Montella, ayrıca futbolcularıyla ilişkileri hakkında gülümseyerek, “Belki de Türk kanına sahibimdir” ifadelerini kullandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan röportajda, rakipleri değerlendiren Montella, milli takımın hedefleri ve oyuncuların durumu üzerine bilgiler paylaştı.

İLK MAÇTAN İTİBAREN KONSANTRE OLMAK

Dünya Kupası’na katılmanın ana hedef olduğunu vurgulayan Montella, “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz” dedi. Türkiye’de herkesin “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız.” yorumlarının baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız” yanıtını verdi.

ADETA ADIM ADIM İLERLEMEK

Montella, A Milli Takım olarak daima büyük hedefler belirlemek gerektiğini ifade ederken, Dünya Kupası’na doğrudan katılım hedefini normal karşıladığını dile getirdi. Organizasyona doğrudan katılmak için acele etmemeleri gerektiğine dikkat çeken Montella, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek” dedi. Ayrıca, “Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepimiz Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

A Milli Takım’da oyuncularla iyi bir bağ kurmanın önemini vurgulayan Montella, “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor” dedi. Montella, “Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Bütün futbolcularla her seferinde bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı” ifadeleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

TÜRK VATANDAŞLIĞI TEKLİFİ BEKLİYORUM

Montella, Türk vatandaşlığıyla ilgili konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine “Hala teklif edilmesini bekliyorum” açıklamasını yaptı. Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye’ye gelmesinin, Avrupa’daki birçok futbolcunun dikkatini Türkiye’ye çektiğini belirten Montella, “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu” şeklinde konuştu.