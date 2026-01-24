Moody’s Türkiye Kredi Notunu Sabit Tuttu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 24 Ocak 2026 tarihinde açıkladı. Moody’s, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu Ba3 olarak belirlerken, görünümünü de durağan olarak teyit etti. Bu karar, piyasalardaki beklentiler doğrultusunda, not ve görünümde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde oldu. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu son olarak 25 Temmuz 2025’te B1 seviyesinden Ba3 seviyesine yükseltmiş, görünümü ise pozitiften durağana çevirmişti.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK TEMELLERİ

Değerlendirmede, Türkiye’nin Ba3 seviyesindeki kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomi yapısıyla birlikte görece düşük kamu borcunun desteklediği kaydedildi. Ancak, yüksek iç siyasi riskler ve geçmişte benimsenen alışılmadık politikalar nedeniyle yaşanan makroekonomik dengesizliklerin kırılganlıklara neden olduğu vurgulandı. Moody’s, 2023 ortasından itibaren politika etkinliğinde bir iyileşme görüldüğünü; merkez bankasının enflasyonu düşürmeye ve ekonomik dengesizlikleri giderme amaçlı attığı adımların olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Aralık 2025’te yüzde 30,9 seviyesinde olan enflasyonun, 2026 sonuna kadar yüzde 22’ye düşmesi beklentisi olduğu belirtilirken, enflasyona dair yukarı yönlü risklerin devam ettiğine dikkat çekildi. 2025 yılında ekonomik büyümenin yüzde 3,5 seviyesine ulaştığı ve bütçe açığının ise yüzde 2,9’a gerilediği ifade edildi. Moody’s, 2028 seçimleri öncesinde belirgin bir politika gerilemesi yaşanmaması durumunda görünümün durağan kalacağını bildirdi.

Etkili politikaların uygulanmaya devam etmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi durumunda, kredi notunun yükseltilmesi mümkün olabileceği; buna karşın, politika yönündeki geri adımlar veya rezervlerin azalması halinde not üzerinde baskıların oluşabileceği kaydedildi.