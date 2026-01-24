Moody’s Türkiye’nin Kredi Notunu Teyit Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye dair kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 24 Ocak 2026 tarihinde duyurdu. Moody’s, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu Ba3 seviyesinde korurken, görünümünü ise durağan olarak belirledi. Bu karar, piyasa tahminleri doğrultusunda not ve görünümde herhangi bir değişiklik yapılmamasını yansıtıyor.

YÜKSELTME VE GÖRÜNÜM DEĞİŞİMİ

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu en son 25 Temmuz 2025 tarihinde B1 seviyesinden Ba3 seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise pozitiften durağana çevirmişti. Yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin Ba3 seviyesindeki kredi notunun büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik bir ekonomi yapısının ile görece düşük kamu borcu tarafından desteklendiği ifade edildi. Ancak, yüksek iç siyasi riskler ve geçmişte uygulanan alışılmışın dışındaki politikaların makroekonomik dengesizliklere neden olduğu da vurgulandı.

POLİTİKA ETKİNLİĞİNDE İYİLEŞME

Moody’s, 2023 yılının ortalarından bu yana politika etkinliğinde belirgin bir iyileşme görüldüğünü belirtip, merkez bankasının enflasyonu düşürmeye ve ekonomik dengesizlikleri azaltmaya yönelik atımlarının olumlu etkiler yarattığını kaydetti. Aralık 2025’te enflasyonun yüzde 30,9 seviyesinde olduğu, 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 22’ye gerilemesinin beklenildiği ifade edildi. Ancak, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğine de dikkat çekildi.

EKONOMİK GÖRÜNÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Moody’s, 2025 yılında ekonomik büyümenin yüzde 3,5 seviyesine yükseldiğini, bütçe açığının ise yüzde 2,9’a gerilediğini belirtti. Ayrıca, 2028 seçimlerinden önce belirgin bir politika geri dönüşü yaşanmaması halinde görünümün durağan kalacağı ifade edildi. Etkili politikaların sürdürüldüğü ve yapısal reformların hayata geçirildiği takdirde kredi notunun artabileceği, buna karşın politika reverseleri veya rezervlerde meydana gelebilecek bir erimenin not üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.