Motorin Fiyatlarında Yeni Artış Bekleniyor

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere dayanarak, motorin fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 15 kuruşluk bir artış öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Ocak ayının başından itibaren akaryakıt fiyatlarında, zaman zaman indirimler ve zamlar arka arkaya yaşandı. En son 16 Ocak’ta benzine 1 lira 61 kuruşluk bir artış yapılırken, 17 Ocak’ta ise benzine 95 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

GÜNCEL FİYAT DURUMU

Güncel yakıt fiyatları, şehirler bazında ise şu şekilde sıralanıyor…