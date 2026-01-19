Motorin Fiyatlarında Yeni Artış Bekleniyor

motorin-fiyatlarinda-yeni-artis-bekleniyor

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere dayanarak, motorin fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 15 kuruşluk bir artış öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Ocak ayının başından itibaren akaryakıt fiyatlarında, zaman zaman indirimler ve zamlar arka arkaya yaşandı. En son 16 Ocak’ta benzine 1 lira 61 kuruşluk bir artış yapılırken, 17 Ocak’ta ise benzine 95 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

GÜNCEL FİYAT DURUMU

Güncel yakıt fiyatları, şehirler bazında ise şu şekilde sıralanıyor…

