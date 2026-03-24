Motorin ve Benzin Fiyatlarına İki Yeni Zam Geldi

Bu gece yarısı motorin litre fiyatına 6,58 TL ekleme yapıldı. 20 Mart Cuma günü gerçekleştirilen zam ile motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tamamen kaldırıldığından, artışın tamamı pompada gözükecek şekilde yansımış oldu. Benzer bir şekilde benzin fiyatlarına da zam uygulandı. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 93 kuruş artırıldı. Böylece benzin üzerindeki vergi yükü 4,60 TL seviyesine düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gerçekleştirilen zamların ardından İstanbul’da motorin fiyatları ortalama 77,65 TL’ye ulaşırken, Ankara’da bu rakam 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL seviyesine yükseldi. Doğu illerinde motorin fiyatı 81 TL’ye, benzin fiyatları ise 66 TL’ye yaklaştı. Benzin fiyatları, zam sonrasında İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak belirlendi.

