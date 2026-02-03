Motorin Zamları İptal Edildi Yeni Fiyatlar Açıklandı

Araç sahiplerinin endişe kaynağı haline gelen akaryakıt zamlarına ilişkin gelişmelerde rüzgar tersine döndü. Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki gerilimin hafiflemesi ve küresel piyasalardaki sakinleşme, beklenen büyük zamların gerçekleştirilememesini sağladı.

DEV ZAM İPTAL OLDU

Motorine uygulanması planlanan 2 lira 74 kuruşluk büyük zam iptal edildi. Ancak sektör içinden alınan bilgilere göre, akşam itibarıyla tabela değişiklik gösterecek.

2.74 TL’LİK ZAM NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Petrol piyasalarındaki savaş kaygıları nedeniyle hızla artış gösteren Brent petrol fiyatları, tansiyonun düşmesiyle birlikte normal seviyelere geriledi. Bu durum, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlandırmalarını doğrudan etkiledi. Sektör temsilcileri, daha önce ilan edilen ve sürücüleri tedirgin eden 2 lira 74 kuruşluk zammın geri çekildiğini açıkladı.

BU GECE YARISI ‘MİNİ’ ZAM GELİYOR

Büyüyen zammın iptal edilmesi hoş karşılansa da, fiyat artışı tamamen rafa kaldırılmadı. Elde edilen son bilgilere dayanan verilere göre, motorin grubuna bu gece yarısından itibaren 20 kuruşluk sınırlı bir zam uygulanacak. Bu artış sayesinde, büyük zam ile kıyaslandığında araç sahiplerinin depoları daha az etkilenecek.

LPG’YE ZAM GELDİ

Motorin fiyatları düşüş yaşarken, otogaz (LPG) alanında ise bir artış gerçekleşti. Dün gece süresince LPG’nin litresi için 80 kuruşluk bir zam pompaya yansıdı ve fiyatlar güncellendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 30,09 TL

ANKARA

Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,97 TL

İZMİR

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel dolar kuru dikkate alınarak belirleniyor.