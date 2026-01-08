Motorine Beklenen İndirim Araç Sahiplerini Sevindiriyor

Brent petrolünde meydana gelen hareketlilik sürmekte ve bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu seferki gelişme ise araç sahiplerini mutlu edecek türden.

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

Akaryakıt türlerinden motorin için litre fiyatına, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİNİN FİYATI

İstanbul’da motorinin litre fiyatının 53,23 lira, Ankara’da 54,23 lira, İzmir’de ise 54,56 lira seviyesine düşmesi öngörülüyor.

PETROL ARZINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Gelecek yıllarda petrol arzında artış bekleniyor. Elektrikli araçlara olan talep artarken, sanayide yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte petrole olan talebin azalması, arzı artıracak ve fiyatların gerilemesi öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle oluşuyor ve belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.