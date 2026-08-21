Motorine Gece Yarısı 2,92 Lira Zam Geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor ve bu kez motorin sürücülerini etkileyecek. ABD ile İran arasındaki gerilim küresel ekonomilerde yakıt maliyetlerini artırmaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Zammın ardından İstanbul’da motorinin litresi 82,65 liraya yükselecek. Ankara’daki fiyat 83,75 liraya, İzmir’deki fiyat ise 84,04 liraya çıkacak. Doğu illerinde litre fiyatının 85,5 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

MOTORİN LİTRESİNE 2,92 LİRA ZAM YOLDA

Yeni fiyat tarifesi gece yarısı itibarıyla rafineri çıkış fiyatlarına yansıyacak. Artış, pompa satış fiyatlarına doğrudan eklenmiş olacak. Dağıtım şirketlerinin güncel tarifeleri zam sonrası netleşecek. Sürücülerin benzinci kuyruklarında yoğunluk oluşturması bekleniyor.

ABD VE İRAN GERİLİMİ FİYATLARI TETİKLİYOR

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. ABD ile İran arasındaki gerginlik arz endişelerini güçlendiriyor. Bu durum ham petrol maliyetlerini artırarak akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Piyasa uzmanları gelişmelerin yakından izlendiğini belirtiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYAT TABLOSU

Zam sonrası İstanbul’da motorinin litre satış fiyatı 82,65 lira olacak. Ankara’da fiyat 83,75 lira seviyesine ulaşacak. İzmir’de litre fiyatı 84,04 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise 85,5 lira seviyesi görülecek. İller arasındaki farklar dağıtım maliyetlerinden kaynaklanıyor.