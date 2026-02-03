Motorine Yapılması Planlanan Dev Zam İptal Edildi

Araç sahiplerinin akaryakıt fiyatları üzerindeki kaygıları azalıyor. Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki gerilimin düşmesi ile küresel piyasalardaki durulma, rekor zam beklentilerini engelledi.

DEV ZAM İPTALİ

Motorin fiyatlarına yapılması planlanan 2 lira 74 kuruşluk büyük zam geri çekildi. Ancak sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, akaryakıt fiyatları bu gece değişiklik gösterecek.

2.74 TL’LİK ZAMIN GERİ ÇEKİLMESİ

Petrol piyasalarındaki gerginlik nedeniyle hızla yükselen Brent petrol, gerilimin azalması ile birlikte düşüşe geçti. Bu durum Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki etti. Sektör yetkilileri, daha önce bildirilmiş olan ve araç sahiplerini endişelendiren 2 lira 74 kuruşluk zam uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

GECE YARISI MİNİ ZAM

Büyük zam iptal edilmesi sevindirici bir gelişme olsa da, fiyat artışları tamamen ortadan kalkmadı. Edinilen bilgilere göre, motorin grubuna bu gece yarısı itibarıyla 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapılacak. Bu artış, araç sahiplerinin depolarını büyük ölçüde etkilemeyecek.

LPG’YE ZAM GELDİ

Motorin fiyatları düşerken, otogaz (LPG) fiyatlarında artış gözlemlendi. Dün gece itibarıyla LPG’nin litre fiyatına 80 kuruşluk zam uygulandı ve yeni fiyatlar güncellendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 30,09 TL

ANKARA

Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,97 TL

İZMİR

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasalarında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takip edilerek belirleniyor.