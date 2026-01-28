Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Son Tarih Yaklaşıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci takstidinin ödeme sürecinde son haftaya gelindi. Ödemelerin yapılması için son tarih 2 Şubat olarak belirlendi. Peki, MTV nereden ödenecek ve ödeme yapmayanları neler bekliyor?

SON TARİH YAKLAŞIYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yılın ilk taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri adına ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününden önce tamamlamaları gerekiyor. Ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebileceği gibi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi sistemi ile plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlı ve pratik bir ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Dijital sistemler 00.10’dan 23.50’ye kadar hizmet veriyor.

GEÇİKME FAİZİ UYGULANACAK

Ödeme süresi geçildiğinde, her bir gün için gecikme faizi uygulanmakta. Ayrıca, aracın yasal zorunluluğu olan muayene işlemleri gerçekleştirilemez. Ödeme yapılmadığı takdirde, aracın satış ve devir işlemleri de gerçekleştirilemiyor. Araç sahiplerinin bu durumlarla karşılaşmamaları adına belirtilen tarihe dikkat etmeleri gerekiyor.