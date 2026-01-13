Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemeleri PTT Üzerinden Gerçekleştirilecek

motorlu-tasitlar-vergisi-odemeleri-ptt-uzerinden-gerceklestirilecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödeyecek olanlara önemli bir hatırlatma yapıldı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, hizmet ağını güçlü ve geniş tutarak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

ÖDEMELER PTT KANALIYLA YAPILABİLİYOR

Yapılan açıklamada, vatandaşların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini PTT aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri belirtildi. 2026 yılı için MTV’nin birinci taksidinin son ödeme tarihi 2 Şubat olarak açıklandı. Ayrıca, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde tahsilat işlemleri, cari yıla ait vergi tarifeleri ile taşıt bilgileri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.

ÇEŞİTLİ HIZLI ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Vatandaşlar, MTV ödemelerini PttBank mobil uygulaması veya PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye genelindeki PTT şubeleri ve PttMatikler aracılığıyla da bu ödemeler yapılabiliyor. PTT AŞ, kullanıcıların MTV ödemelerini çevrim içi kanallar üzerinden 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmelerini sağlarken, PttMatikler kullanılarak da sıra beklemeden ödeme imkanı sunuyor.

