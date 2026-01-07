Motorola’nın Yeni Razr Fold Modeli Tanıtıldı

Motorola, katlanabilir telefon segmentinde rekabeti artıracak olan yeni modeli Razr Fold’u teknoloji meraklılarının erişimine açtı. Cihaz, CES 2026 etkinliğinde tanıtıldı ve yaz aylarında raflardaki yerini alması planlanıyor. Ancak, telefonun fiyatı ve satışa sunulma detayları konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

ETKİLEYİCİ EKRAN VE KALEM DESTEĞİ

Razr Fold, 6,6 inçlik kapak ekranına sahip ve açıldığında 8,1 inçlik geniş iç ekran sunarak rakipleriyle benzer standartlarda bir kullanım deneyimi sağlıyor. 2K çözünürlüklü OLED ekranla donatılan cihaz, kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla yeni Moto Pen Ultra kalem desteğini de sunuyor.

ÜÇLÜ 50 MP KAMERA

Kamera kısmında ise cihaz, Sony Lytia sensörlü ana lensin yanı sıra makro yetenekli ultra geniş açı ve 3x optik zoom özelliğine sahip telefoto lensle donatıldı. Motorola, bu üçlü sistemin her birinde 50 MP çözünürlük sunarak fotoğraf kalitesini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, Microsoft ve Perplexity teknolojilerinden destek alan Qira isimli yeni yapay zeka asistanı da Razr Fold ile birlikte kullanıcıların hizmetine sunulacak. Şu an için resmi bir fiyat belirlenmemiş olmasına rağmen, benzer formdaki rakip telefonlar dikkate alındığında, cihazın fiyatının yaklaşık 2 bin dolar civarında olması bekleniyor.