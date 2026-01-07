Motorola Yeni Razr Fold İle Katlanabilir Telefon Pazarına Giriş Yapıyor

Motorola, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti artıracak olan yeni modeli Razr Fold’u teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. CES 2026 etkinliğinde tanıtılan ve yaz aylarında piyasada yerini alması planlanan cihaz hakkında henüz fiyat ve stok durumu ile ilgili net bir bilgi verilmedi.

ETKİLEYİCİ EKRAN VE KALEM DESTEĞİ

Razr Fold, 6,6 inçlik kapak ekranı ve açıldığında 8,1 inçlik geniş iç ekranı ile rakipleriyle benzer standartlarda bir deneyim sunuyor. 2K çözünürlüklü OLED panel ile donatılan bu yeni model, kullanıcı etkileşimini artırmak adına yeni Moto Pen Ultra kalem desteğini de beraberinde getiriyor.

ÜÇLÜ 50 MP KAMERA

Cihazın kamera özelliklerinde ise Sony Lytia sensörüyle donatılmış ana lens, makro yetenekleri olan ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom sunan telefoto lens yer alıyor. Motorola, bu üçlü sistemin tamamında 50 MP çözünürlük kullanarak fotoğraf kalitesinde yüksek performans sağlamayı hedefliyor. Ek olarak, Microsoft ve Perplexity teknolojilerinden destek alan Qira adındaki yeni yapay zeka asistanı, Razr Fold ile entegre olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak. Resmi bir fiyat açıklaması henüz yapılmadı, ancak benzer formatta olan rakip cihazlar göz önüne alındığında, cihazın fiyatının yaklaşık 2 bin dolar civarında olması bekleniyor.