Motosiklet Kullanımında Yeni Düzenleme Yolda

2026 yılında trafiğe kayıtlı her iki araçtan birinin motosiklet olması bekleniyor. Motosiklet sayısındaki bu artış, İçişleri Bakanlığı’nı yeni düzenlemeler yapmaya yöneltmiş durumda. Eski İçişleri Bakanı döneminde uygulamaya konulan önemli değişiklik ile B sınıfı sürücü belgesine sahip olanlara, silindir hacmi 125 cc’ye kadar motosiklet sürme hakkı tanınmıştı.

MOTOSİKLET KULLANIMI ARTIYOR

Bu değişiklik sonrasında motosiklet kullanımında belirgin bir artış gözlemlendiği ifade ediliyor. Şubat ayında b’e sunulması beklenen yeni bir düzenleme ile bu konuda başka değişimlerin yapılacağı öne sürülüyor.

EHLİYETİN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Uzmanların açıklamalarına göre, Türkiye’deki otomobil fiyatlarının yükselmesi, birçok sürücünün motosiklet tercih etmesine zemin hazırlıyor. Bu durumun, trafik sorununa alternatif çözümler sunabileceği düşünülüyor.