Motosiklet Minibüsle Çarpıştı: İki Yaralı

KAZA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi’ndeki Dericiler Sitesi kavşağında meydana geldi. A.E. yönetimindeki 31 V 4096 plakalı motosiklet, Y.Y. idaresindeki 31 DL 833 plakalı minibüsle çarpıştı. İkili çarpışmanın ardından motosiklet, su kanalına devrilerek kaza yaptı.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Motosiklet üzerinde bulunan A.E. ve H.E.Ö., kazada yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek hızlı bir şekilde yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıların kurtarılmasını sağladı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tıbbi destek sağladı.