Mourinho, Trabzonspor Maçında Kadro Değiştiriyor

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞİŞİKLİKLERİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasına yönelik ilk 11’i belirleme aşamasında önemli değişikliklere gidiyor. Tecrübeli teknik adam, Bodrum FK maçında forma giyen 3 oyuncuyu yedek kulübesine çekerek, kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Fenerbahçe, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Süper Lig mücadelesinde Trabzonspor’la karşılaşacak.

KADRODAKİ YENİ DİZİLİŞ PLANI

Mourinho, Trabzonspor maçında taktiksel bir revizyon planlayarak sahaya farklı bir dizilişle çıkmayı hedefliyor. Bodrum FK maçında çift forvet düzenini tercih eden Portekizli teknik adam, Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Trabzonspor karşısında tekrar tek forvetli 4-2-3-1 sistemine dönüş yapacak. Bu değişiklikle birlikte bazı oyuncuların görev tanımları da değişecek.

BEKLENEN İLK 11

Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11’de yer alan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko’nun Trabzonspor maçında yedek kulübesinde oturması ve oyuna sonradan dahil olarak katkı sağlamaları planlanıyor. Mourinho’nun, Trabzonspor deplasmanında sahaya sürmeyi düşündüğü 11 ise şöyle: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri.