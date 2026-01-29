MSB: ABD’nin Olası İran Saldırısına Karşı Önlemler Alındı

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirirken, toplantının akabinde basın mensuplarının gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

OLASI İRAN SALDIRISINA KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Bakanlık, ABD-İran gerilimlerine ilişkin olarak, ABD’nin olası bir İran saldırısına karşı tüm gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede gerginlik veya çatışma yaşanmasının istenmediği vurgulanarak, huzur ve istikrarın sağlanması için gerekli adımların atıldığı aktarıldı.

BÖLGEMİZDE HUZURUN SAĞLANMASI İÇİN ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşı yine çalışmalara devam edildiği ifade edilirken, Türkiye’nin bölgede yeni gerginlikler ve çatışmalar yaşanmaması konusunda kararlı olduğu belirtildi. Huzur ve istikrarın sağlanması için yapılan çabaların sürdüğüne dikkat çekildi; devletin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gereken tüm tedbirlerin alındığına da yer verildi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER SAHADAN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık, Suriye’deki mevcut duruma dair sorulara yanıt verirken, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları’na uymayan SDG’nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi ihlal etmeye devam etmesinin entegrasyon sürecini olumsuz etkilediğini kaydetti. Suriye’de meydana gelen gelişmelerin sahadan dikkatle takip edildiği, bölgedeki birliklerin ve hudutların güvenliği için her türlü tedbirin alındığı aktarıldı.

SURİYE’NİN BİRLİĞİNE DESTEĞE DEVAM

Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğu ifade edildi. Türkiye’nin, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesine dayanarak, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü için terörle mücadeleye ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine kararlılıkla destek vermeye devam edeceği belirtildi.

EGE’DE YAPILAN NAVTEX AÇIKLAMASI

Ege Denizi’nde ilan edilen NAVTEX ile ilgili Yunanistan’ın hukuka aykırı faaliyetlerine dair teknik itirazların süresiz olarak yayımlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini sağlamak amacıyla, Ege Denizindeki kıta sahanlığını kapsayan duyurular ile deniz yetki alanları içindeki tüm araştırma faaliyetlerinin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiğini vurguluyoruz” denildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına yönelik tek taraflı girişimlerin uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılınacağını defalarca belirttiğine dikkat çekildi.

SOMALİ-TÜRK GÖREV KUVVETİ HAVA UNSURU AÇIKLAMASI

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı hakkında gelen sorulara Bakanlık’tan, Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin, terörle mücadelede etkin bir şekilde görevlerini yerine getirdiği yanıtsı verildi. Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığı’nın, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık ile Somali’nin terörle mücadelesine katkı sağlamaya devam edeceği kaydedildi.

4 PKK’LI TESLİM OLDU

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği son aktiviteler çerçevesinde 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu belirtildi. Ayrıca, sınırlarda yürütülen arazi arama-tarama faaliyetleri, barınak ve mayın imha çalışmalarına devam edildiği; Suriye harekât alanlarındaki tünel imha uzunluğunun 753 kilometreye ulaştığı aktarıldı.

HUDUT GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Bakanlık, 7 gün 24 saat esasına göre güvenliğin sağlandığı hudutlarda, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 173 kişinin yakalandığını, bunlardan 3’ünün terör örgütü üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca, 876 kişinin hududu geçemeden engellendiği ifade edilerek, yıl içerisinde sınırlarda yasa dışı geçiş yapmaya çalışanların sayısının 519’a, engellenenlerin sayısının ise 4 bin 404’e ulaştığı bilgisi verildi.