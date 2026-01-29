MSB: ABD’nin Olası İran Saldırısına Karşı Önlemler Alındı

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını düzenledi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının gündemdeki konulara yönelik sorularını yanıtlayarak çeşitli açıklamalarda bulunuldu.

OLASI İRAN SALDIRISINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Bakanlık, ABD ve İran arasındaki gerilime dair açıklamalarında, ABD’nin muhtemel bir İran saldırısına karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir gerginlik veya çatışma istenmediği vurgulanarak, huzur ve istikrarın sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

BÖLGEMİZDE HUZUR VE İSTİKRAR İÇİN ÇABALAR HIZLANDIRILIYOR

Bakanlık, olası olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade etti. “Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz.” denildi. Bunun yanı sıra, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletin ilgili birimleriyle koordineli bir şekilde gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

SURİYE’DİKİ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin soruya yanıt veren Bakanlık; “Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG’nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.” açıklamasında bulundu. Suriye’deki gelişmeleri sahada yakından takip ettiklerini belirten Bakanlık, bölgedeki birlikler ve hudut güvenliği için her türlü önlemin alındığını kaydetti.

SURİYE’NİN BİRLİĞİNE DESTEK VERİLECEK

Suriye hükûmetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Bakanlık, “Ülkemiz, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir.” ifadesini kullandı.

EGE’DE NAVTEX AÇIKLAMASI

Ege Denizi’nde ilan edilen NAVTEX hakkında bilgi verirken, Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki duyuruların süresiz olarak yayımlandığı belirtildi. “Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adalar’ın karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz.” denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatleri yok sayan tek taraflı faaliyetlerle mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

SOMALİ-TÜRK GÖREV KUVVETİ’NE DESTEK DEVAM EDİYOR

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı ile ilgili soruya Bakanlık, Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadele faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, Somali-Türk Görev Kuvveti’nin askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesine katkı sağlamayı sürdürdüğü bildirildi.

4 PKK’LI TESLİM OLDU

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son bir haftada gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 451) kilometreye ulaştı.” denildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Bakanlık, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak hudutlarda en yüksek güvenliğin sağlandığını bildirerek, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 kişinin yakalandığını, 876 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini aktardı. Böylece yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 4 bin 404 olduğu ifade edildi.