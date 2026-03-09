MSB Açıkladı: İran’dan Gelen Balistik Füze İmha Edildi

msb-acikladi-iran-dan-gelen-balistik-fuze-imha-edildi

İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmat, Türk hava sahasına girmesi üzerine Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’teki boş arazilere düştüğü bildirildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK VURGUSU

Ülke, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel istikrar konularına büyük önem vermekte. Ancak Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için gerekli adımlarının kararlılıkla atılacağını bir kez daha ifade ediyor. Türkiye’nin bu konudaki uyarılarına dikkat edilmesinin tüm tarafların menfaatine olduğu hatırlatılıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in mahkeme heyetine yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Gündem

Aramco İki Petrol Sahasında Üretimi Kısıtladı

Suudi Aramco, Hürmüz Boğazı'ndaki artan gerilim ve saldırılar sonrası iki petrol sahasındaki üretimini azaltma kararı aldı.
Gündem

KKTC’ye F-16 Gönderimi Güvenlik Önlemleri Artıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, F-16'ların Kıbrıs'a yerleştirilmesinin güvenlik açısından zorunlu olduğunu vurguladı ve yavru vatanın savunmasını önceliklendirmek gerektiğini ifade etti.
Gündem

Araç Sahipleri Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Standart dışı plaka kullanan araç sahipleri, plaka değiştirmek için esnaf odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beklemekten bıkan sürücüler, durumu protesto etti.
Gündem

İnnovi 4 Projesinde İflas Kararı Verildi

Esenyurt'ta 15 yıldır inşa edilen gökdelenlerin yapımını üstlenen şirketin iflas etmesi nedeniyle inşaat süreci durdu; yüzlerce dairenin geleceği belirsizleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.