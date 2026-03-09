MSB Açıkladı: İran’dan Gelen Balistik Füze İmha Edildi

İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmat, Türk hava sahasına girmesi üzerine Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’teki boş arazilere düştüğü bildirildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK VURGUSU

Ülke, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel istikrar konularına büyük önem vermekte. Ancak Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için gerekli adımlarının kararlılıkla atılacağını bir kez daha ifade ediyor. Türkiye’nin bu konudaki uyarılarına dikkat edilmesinin tüm tarafların menfaatine olduğu hatırlatılıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.