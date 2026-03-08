MSB’den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Mesaj

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu özel gün vesilesiyle, Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya platformunda bir paylaşım yapıldı. “Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler” başlığı altında yayımlanan mesajda, şu ifadeler yer aldı: “Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.” Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alan kadın askerlere dair görüntülere de yer verildi. Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler…

Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur.

8 Mart…