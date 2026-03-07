MSB’den Barış Pınarı Harekatı Açıklaması Geldi

Türk askerinin görevi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Mehmetçik’in bölgedeki görevine devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir.” denildi.

Haberlerin gerçek dışılığı vurgulandı

MSB kaynakları, mevcut durumda herhangi bir değişiklik olmadığını özellikle belirtti. Geçtiğimiz ocak ayı sonunda benzer iddialar gündeme gelmiş, bakanlık da bu iddiayı yalanlamıştı. Bakanlık kaynakları, bu tür iddiaların dezenformasyon içeren maksatlı yayınlar olduğuna dikkat çekerek, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini önemle vurguladı.