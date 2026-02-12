MSB’den Gemi Satış İddialarına Yanıt Açıklaması

msb-den-gemi-satis-iddialarina-yanit-aciklamasi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında çeşitli konuları ele aldı.

TERÖRLE MÜCADELE

Bakanlık, son bir haftada 5 PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Ayrıca, Suriye Harekât Alanları’nda imha edilen tünel uzunluğunun 757 kilometreye ulaştığını belirtti.

SURİYE’DE SON DURUM

Kaynaklar, Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmaya dair “Sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

GEMİ SATIŞ İDDİALARI HAKKINDA

Endonezya’ya gemi satışı hakkındaki iddialara da açıklık getiren kaynaklar, tersanelerde eş zamanlı olarak 39 geminin inşa sürecinin devam ettiğini vurguladı. Bu durumun, ülkenin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu aktardı. Ayrıca, Katar’da gerçekleştirilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı fırkateyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandığı bilgisine de yer verildi. Ancak, Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini kapsayan bu mutabakatın kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı ve inşa ile teslimat takvimi konusunda da herhangi bir hükmün yer almadığı ifade edildi. Kaynaklar, basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

ORDU SAHİLİNDE BULUNAN İHA

Son günlerde Ordu’da sahilde bulunan İHA ile ilgili de bilgi veren kaynaklar, söz konusu İHA’nın Rusya’ya ait olduğunun değerlendirildiğini ve incelenmek üzere Ünye Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiğini açıkladı.

