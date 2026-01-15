MSB’den Kritik Hudut Güvenliği Açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki önemli başlıkları ele aldı. Toplantıda Suriye’deki güncel durumdan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçağa ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın taşıma ihalesine kadar birçok konunun değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca, Iran’daki gerilimlerin hudut güvenliğini nasıl etkileyebileceği noktasında da açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarda, 560 kilometrelik sınırın 7 gün 24 saat boyunca korunduğu vurgulandı.

SINIR 7 GÜN 24 SAAT KORUNUYOR

560 kilometrelik İran sınırı, bölgedeki Hudut Birlikleri tarafından “Hudut Namustur” felsefesiyle, her türlü hava ve zemin koşulunda 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunuyor. Sınır güvenliği için teknolojik destekli fiziki güvenlik sistemleri tesis edilirken, hudut birliklerinin olanak ve kabiliyetleri sürekli olarak artırılarak alınan önlemler güçlendirilmektedir. İran sınır hattı boyunca 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule inşaatları tamamlanmış, 380 kilometrelik Modüler Beton Duvar inşaatı ile 553 kilometre hendek kazma çalışmaları sona erdirilmiştir. Mevcut hendekler üzerinde iyileştirme ve engelleyici özelliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler devam ediyor. Sınır hattı ve çevresindeki alanlar, mevcut keşif ve gözetleme araçlarıyla her türlü hava koşulunda kesintisiz gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra, İHA/SİHA/İKU sistemleriyle bölgedeki keşif ve gözetleme çalışmaları 24 saat esasına göre yürütülüyor. Şu an için sınırda kitlesel bir göç tespiti söz konusu olmasa da, ilave tedbirler üzerinde çalışmalar yürütülmekte ve gerektiğinde bu önlemler hayata geçirilecektir.

Suriye’deki tüm etnik gruplara eşitlik ilkesi çerçevesinde gensel bütünlüğü sağlamak için çalışan Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini temin amacıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Yalnızca teröristleri hedef alan bir operasyon sonucunda, Suriye Hükümeti Halep’in kontrolünü sağlamıştır. Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı göremediğimizi bildirirken, “tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelede ihtiyaç duyulması halinde destek vereceğimizi bir kez daha ifade etmekteyiz.

NATO BALTIK HAVA POLİSLİĞİ HAKKINDA

Ülkemiz, NATO hava sahasının korunması amacıyla barış dönemlerinde gerçekleştirilen Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu kapsamda; 6 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya’da ve 30 Kasım 2023-02 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevlerini başarıyla icra etmiştir. Önümüzdeki dönemde ise; Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya’da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya’da bu görevlerin icra edilmesi planlanmaktadır.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

C-130 uçağı kazasıyla ilgili olarak; uçağa ait kritik unsurların metalürjik ve yapısal incelemesi ile kaza kırım analizi titizlikle sürmekte.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ TAŞIMA İHALELERİ İLE İLGİLİ GÖZALTILAR

Söz konusu soruşturma ile ilgili olarak, ilgili komutanlık tarafından yapılan araştırma ve tespitler neticesinde, ardından Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemenin raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir. İdari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma da başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği gözaltı işlemi, Bakanlığımızın sürekli takibi ve bilgisi çerçevesinde yürütülmüştür. Milli Savunma Bakanlığı, kanun ve hukukun dışına çıkan tüm personeline rütbesi ne olursa olsun gereken işlemleri uygulamakta ve buna devam etmeyi planlamaktadır.