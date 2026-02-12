MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Bakanlık, son bir haftada 5 PKK’lı teröristin teslim olduğunu dile getirirken, Suriye Harekât Alanları’nda imha edilen tünel uzunluğunun 757 kilometreye ulaştığını belirtti.

SURİYE’DE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmaya dair, “Sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

GEMİ SATIŞ İDDİALARI HAKKINDA

Endonezya’ya gemi satışı iddiaları hakkında açıklama yapan yetkililer, tersanelerde aynı anda 39 geminin inşasının sürdüğünü bildirerek, “Bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir.” dedi. Ayrıca, Katar’da gerçekleştirilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı fırkateyn inşasını içeren bir mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti. Yetkililer, Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikine ilişkin mutabakatın kesinleşmiş anlaşma olmadığını ve gemilerin inşa ve teslimat takvimiyle ilgili herhangi bir hüküm taşımadığını da sözlerine ekledi. Ayrıca, basında yer alan iddiaların gerçekle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

ORDU SAHİLİNDE BULUNAN İHA

Ordu’da son günlerde sahilde bulunan İHA hakkında bilgi veren kaynaklar, İHA’nın Rusya’ya ait olduğunun değerlendirildiğini ve incelenmek üzere Ünye Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiğini açıkladı.