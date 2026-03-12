MSB’nin İncirlik Paylaşımı Türk Üssü Vurguladı

NÜKLEER MÜZAKERELER SIRASINDA İSRAİL’İN SALDIRILARI

Nükleer müzakerelerin sürmesi sırasında İsrail, ABD desteğiyle İran’a yönelik saldırılarını 12 gündür sürdürüyor. İran’ın bu saldırılara karşılık olarak gerçekleştirdiği misillemelerde, Türkiye sınırlarına 3 kez füze ve füze parçalarının isabet ettiği bilgisi edinildi. Gelen füzeler NATO savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu durum, Adana’daki İncirlik Üssü ile ilgili tartışmaları da gündeme getirdi.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü’nde görevli Türk askerlerinin nöbet görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda, nöbet tutan askerlere ve dalgalanan Türk bayrağına dikkat çekildi. Açıklamada, “İncirlik bir Türk üssüdür” ifadeleri kullanılarak, İncirlik Üssü’nün Türkiye’ye ait olduğu ve askerlerin görevine duyulan saygının önemi vurgulandı. Bu paylaşım, kamuoyunda İncirlik Üssü’nün durumu hakkında anlamlı bir mesaj olarak dikkat çekti.

