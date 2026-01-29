MSB: Olası İran Saldırısına Karşı Tüm Tedbirler Alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtlayan bakanlık, önemli açıklamalarda bulundu.

OLASI İRAN SALDIRISINA PROAKTİF ÖNLEMLER

Bakanlık, ABD-İran gerginliğiyle alakalı olarak, ABD’nin olası İran saldırısına karşı tedbirlerin alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir gerginlik veya çatışma yaşanmasının istemediği belirtilirken, huzur ve istikrarın sağlanması için gerekli adımların atıldığı vurgulandı.

ÇATIŞMALARIN ÖNLENMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

Yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşı çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden bakanlık, “Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtiliyor.

SURİYE’DE DURUM TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık, Suriye’deki son durumla ilgili sorulara yanıt verirken, SDG’nin, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymadığına ve uzatılan ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çekti. “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye’de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz” denildi.

SURİYE’NİN BİRLİĞİNE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Suriye Hükümeti’nin insani yardım koridoru açmasının olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye’nin Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terörizmle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına kararlılıkla destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

EGE’DE NAVTEX AÇIKLAMALARI YAPILDI

Ege Denizi’nde yayımlanan NAVTEX hakkında yapılan açıklamada, Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine yönelik itirazların süresiz olarak yayınlandığı bildirildi. “Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisindeki tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini vurguluyoruz” denildi.

SOMALİ-TÜRK GÖREV KUVVETİ’NİN ETKİNLİKLERİ

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı hakkında gelen sorulara yanıt veren bakanlık, Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadelede etkin şekilde görev yürüttüğünü belirtti. Açıklamada, askeri yardım ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

PKK’LI TERÖRİSTLERİN TESLİMİ

Bakanlık, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi verirken, “4 PKK’lı terörist daha teslim oldu, sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit çalışmaları devam ediyor” sözlerine yer verildi. Ayrıca, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 753 kilometreye ulaştığı aktarıldı.

HUDUT GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖNLEMLER

Bakanlık, hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasında en üst seviyeye çıkarıldığını ve yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 173 şahsın yakalandığını belirtti. Böylece yıl içinde sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların toplam sayısı 519, hududu geçemeden engellenenlerin sayısı ise 4 bin 404 olarak kaydedildi.