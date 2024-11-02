“MSB, PKK Tarafından Kaçırılan Çocukların İtiraflarını Yayınladı”

Türk Askerinin Mücadelesi Sürüyor

Türk askerinin teröre karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ekiplerin çabaları çerçevesinde, silahlı terör örgütü PKK’nın zorla kaçırdığı çocuklarla ilgili kurtarma çalışmaları da yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, terör faaliyetlerinde kullanılmak üzere ailelerinden koparılan çocukların itiraflarının yer aldığı bir video paylaştı.

Çocuk Teröristlerin İtirafları Yayınlandı

Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler hakkında şu bilgileri verdi: “İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor.” 2022 yılında BM İnsan Hakları Komisyonu tarafından yayımlanan raporlar, binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla alıkonulduğunu ve istismar edildiğini ortaya koyuyor.

Mücadele Devam Edecek

Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin beyanları, PKK/YPG’nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu gösteriyor. Birçok teröristin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sığınma isteğini de gözler önüne seriyor. Bölgedeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşana kadar, PKK/PYD/YPG/SDG gibi terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecek.

Adalete Sığınmaya Çağrı

Bu nedenle, “yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara ‘Teslim olun’ diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğu” hatırlatılıyor.

Çocuk Teröristlerin Başlarından Geçenler

Videoda yer alan 16 yaşında bir çocuk terörist, Türk askerinin ailesine zarar verdiği yönünde bir kişi tarafından kandırıldığını belirtti. “Öyle bir şey olmadığını duyduğumda ikinci ay kaçmak istedim” diyerek yaşadıklarını aktardı. Ayrıca, 16 yaşındaki diğer bir çocuk terörist de “Kaçmak isteyenlere işkence ediyorlardı” diyerek, aldıkları zulüm ve işkenceleri anlattı.

PKK’nın Çocuklarla İlgili Tehditleri

Küçük çocuklar, PKK’nın sürekli çocukları kaçırdığını ve Türk askerleri hakkında “Siz onları öldürmezseniz, onlar sizi öldürür, yok eder” şeklinde telkinlerde bulunduklarını ifade etti.