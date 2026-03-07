MSB Türk Askerinin Barış Pınarı’ndaki Görevini Sürdürüyor

Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair bazı haberlerin asılsız olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mehmetçiğin bölgedeki görevine devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Kaynaklar, bölgede herhangi bir değişiklik yaşanmadığını vurguladı. Daha önce benzer iddialar ocak ayı sonunda gündeme gelmiş ve bakanlık bu iddiaları da yalanlamıştı. Bakanlık kaynakları, bu tür haberlerin dezenformasyon içerdiğini ve maksatlı bir şekilde yayıldığını belirterek, resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

