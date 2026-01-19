MSÜ Başvuruları İçin Son Tarih 29 Ocak

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için başvuruların 29 Ocak’ta tamamlanacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu, ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

SINAV BAŞVURULARI SON TARİHİ

Açıklamada, adayların başvurularını zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı. Sınavın, üniversiteye girişte önemli bir aşama olduğu belirtilirken, 5 Ocak’ta başlayan başvuruların sona ermesi için son gün olan 29 Ocak’a kadar işlemlerin tamamlanması gerektiği hatırlatıldı.

BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖSYM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuru sürecinin, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi. Adayların, istenen belgeleri tamamlayarak belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları gerektiği önemle hatırlatıldı.