MTV İlk Taksit Ödeme Dönemi Başladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) bu yıl için ilk taksit ödemelerinin, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre, 2023 yılına ait MTV’nin birinci taksit ödeme dönemi başlamış durumda.

ÖDEME İŞLEMLERİ

Bu vergi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya GİB Mobil uygulaması aracılığıyla, 00.10-23.50 saatleri arasında, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla, banka hesabından havalelerle ve yurtdışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödenebiliyor. Ayrıca, vergi ödemeleri, yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri gibi kanallardan da gerçekleştirilebiliyor.

DİJİTAL ÖDEME KOLAYLIĞI

Dijital Vergi Dairesi’nden “MTV ödeme alanı” kısmına şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile “tescil tarihi” veya “sahiplik belge tarihi” bilgilerinden birinin girilmesiyle ödeme işlemi tamamlanabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde, mağduriyet yaşamamak adına tarayıcıda “gib.gov.tr” adresinin ya da bankaların resmi internet sayfalarının yazılarak giriş yapılması büyük önem taşıyor.

ADI KOYULAN SON TARİH

MTV’nin ilk taksiti için belirlenen son ödeme tarihi ise 2 Şubat Pazartesi olarak kaydedildi.

