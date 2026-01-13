MTV Ödemeleri İçin PTT İle Kolay Seçenekler

mtv-odemeleri-icin-ptt-ile-kolay-secenekler

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceklerin dikkatine…

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI’NDAN DUYURU

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, önemli bir açıklama yaparak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Şirket, geniş hizmet ağı ve sunduğu dijital çözümler sayesinde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bu hizmetler çerçevesinde, vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini güvenli bir biçimde gerçekleştirebiliyor. 2026 yılına ait MTV’nin birinci taksidinin son ödeme tarihi 2 Şubat olarak belirlenirken, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen işbirliği doğrultusunda tahsilat işlemleri, cari yıla ilişkin vergi tarifeleri ve verginin temel alındığı taşıt bilgileri (model yılı, marka, tip, motor silindir hacmi, net ağırlık) dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

BİRKAÇ SEÇENEK SUNULUYOR

Vatandaşlar, MTV ödemelerini çevrim içi olarak PttBank mobil uygulaması ve PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca Türkiye genelindeki PTT iş yerleri ile PttMatikler aracılığıyla da MTV ödemeleri yapılabiliyor. PTT AŞ, kullanıcıların MTV ödemelerini çevrim içi platformlar üzerinden 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlarken, PttMatikler sayesinde de sıra beklemeden ödeme yapma imkanı sunuyor.

