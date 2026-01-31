MTV Ödemeleri İçin Son Günler Başladı

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), her yıl ocak ayında taşıtların kayıt ve tescil yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından belirleniyor. MTV’nin ödemesi, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte gerçekleştiriliyor.

2 ŞUBAT’TA SON BULUYOR

Bu kapsamda, 1 Ocak’ta başlayan MTV’nin birinci taksit ödeme süreci, 31 Ocak’ın hafta sonuna gelmesi nedeniyle 2 Şubat’ta sona eriyor. Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden veya mobil uygulama aracılığıyla, gün boyunca belirli saatlerde anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla ya da banka hesabından havale yoluyla ödenebiliyor. Ayrıca, vergi ödemeleri, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de gerçekleştirilebiliyor.

İNTERNETTEN ÖDEMEDE RESMİ ADRESLER KRİTİK ROL OYNUYOR

Dijital Vergi Dairesinden “MTV ödeme alanı”na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi gibi bilgilerle ödeme işlemi tamamlanabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyet yaşamamak için tarayıcıya yalnızca resmi adreslerin yazılması gerekiyor. Bu sene için MTV, 2026 yılı için belirlenen enflasyon hedefi doğrultusunda yüzde 18,95 oranında artırılmıştı.

BEYAN VE ÖDEMELERDE SON TARİH 2 ŞUBAT

Ayrıca, Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemine ait turizm payı ile Aralık 2025 için haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannameleri verme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde 32. taksitler de pazartesi günü içinde ödenebilecek. Bu sene vergi takvimine göre, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemi için geri kazanım katılım payı ve yıllık harç ödemeleri de 2 Şubat’a kadar yapılacak. Ayrıca, taşınmaz, motorlu taşıt satışları ve günübirlik konut kiralama faaliyetlerini platformlar üzerinden gerçekleştirenler ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracılığı yapanlar ve kargo, lojistik işletmeleri tarafından yapılacak bildirimlerin süresi de pazartesi günü dolacak.