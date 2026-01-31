Mudurnu’da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

mudurnu-da-kamyon-devrildi-1-yarali-hastaneye-kaldirildi

KAZA, TAŞKESTİ KARAYOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Mudurnu ilçesinin Taşkesti karayolu üzerindeki Karacakaya yol ayrımında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu’dan Taşkesti yönüne seyir eden Murat D. yönetimindeki 14 BN 514 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, kamyonun yolcusundan biri olan Salih A. yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri anında olay yerine sevk edildi. Yaralı Salih A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

