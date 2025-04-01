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Müftünün Volkan Konak Paylaşımı Tepki Çekti

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ÇATALCA MÜFTÜSÜ’NDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, konser esnasında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için sosyal medyada bir paylaşım gerçekleştirdi. Müftünün “Sahnede gebermiş” şeklindeki ifadeleri, kısa süre içinde sosyal medyada gündem haline geldi ve geniş bir kitle tarafından ciddi tepkiler aldı.

MÜFTÜDEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Gelen tepkilere yanıt vermek amacıyla tekrar bir paylaşım yapan Mehmetalioğlu, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, tepkilerin daha da artmasına sebep oldu.

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