Müge Anlı Açıkladı: Rahmi Özkan’ın Yayında Olmama Nedeni

MÜGE ANLI’NIN HUKUK DANIŞMANI RAHMİ ÖZKAN HASTA EŞİ NEDENİYLE YAYINDA YOK

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır hukuk danışmanlığı yapan Avukat Rahmi Özkan, son günlerde izleyicilerin merak ettiği bir isim haline geldi. Özkan’ın yayında yer almadığı dönemde izleyicilerin dikkatini çekmesi üzerine, Müge Anlı canlı yayında konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

EŞİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE YER ALAMIYOR

Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programda olmamasını eşinin sağlık durumu ile ilişkilendirerek, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı.” şeklinde ifade etti. Anlı, bu açıklamasıyla izleyicilerin endişelerini gidermeyi amaçladı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

7 Ocak 2026 tarihli yayında Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan’ın sağlık durumunun olumlu yönde geliştiğini ve yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği müjdesini izleyicilere verdi. Bu haber, izleyiciler arasında sevinçle karşılandı.

