Muğla Açıklarında Tekne Faciası: 1 Ölü 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Gökova Körfezi Gökçe sahili açıklarında 5 metrelik fiber bir teknenin battığına dair ihbar yapıldı. İhbar doğrultusunda teknede bulunan 5 kişiden 1’inin Ziraatçılar Koyu’ndaki kayalıklara çıktığı, diğer 3 kişinin ise kaybolduğu belirlendi. Olayın üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler yönlendirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kısa süre içerisinde olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik botları, yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde 1’i ağır olmak üzere 4 kişiyi denizden kurtardı. Fakat, Olayda İ.Ö. (66) isimli bireyin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli 2’si kadın 4 yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından Marmaris’in Çamlı Mahallesi’ndeki iskeleye çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneye götürülen yaralılardan birinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi edinildi.