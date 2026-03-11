Muğla’da 15’inci Yüzyıla Ait Tevrat Ele Geçirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, jandarma tarafından 15’inci yüzyıla ait yaldızlı deri kaplı bir Tevrat ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, ekipler 56 yaşındaki M.U.’nun bu tarihi eseri satmak için alıcı aradığı ihbarını aldıktan sonra harekete geçti.

TEVRAT’A EL KONDU

Menteşe’nin Kötekli Mahallesi’nde durdurulan M.U.’nun üzerinde yapılan aramada, bahsi geçen Tevrat bulundu. Jandarma, bu kişi hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirirken, M.U. jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen Tevrat’ın ise Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.