Muğla’da 15’inci Yüzyıla Ait Tevrat Ele Geçirildi

mugla-da-15-inci-yuzyila-ait-tevrat-ele-gecirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, jandarma tarafından 15’inci yüzyıla ait yaldızlı deri kaplı bir Tevrat ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, ekipler 56 yaşındaki M.U.’nun bu tarihi eseri satmak için alıcı aradığı ihbarını aldıktan sonra harekete geçti.

TEVRAT’A EL KONDU

Menteşe’nin Kötekli Mahallesi’nde durdurulan M.U.’nun üzerinde yapılan aramada, bahsi geçen Tevrat bulundu. Jandarma, bu kişi hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirirken, M.U. jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen Tevrat’ın ise Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

CIA İstihbarat Raporu Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, ABD istihbaratının 20. yüzyılın ortalarında kanser tedavisini keşfettiği ve bunu gizli tuttuğu öne sürülüyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu tartışmalı.
Gündem

İran’daki Rus Başkonsolosluğu Saldırıya Uğradı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsfahan kentindeki Rus Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırı gerçekleştiğini ve tesislerin hasar gördüğünü açıkladı.
Gündem

Manisa’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Manisa'da bir bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Vize Serbestisi İçin Türk Yetkililerin Sorumlulukları

Türkiye, yolsuzlukla mücadele kapsamında AB standartlarını kabul ettiğinde vize engelleri ortadan kalkacak. Türkler, uzun süredir devam eden vize bekleme sorununu geride bırakabilecek.
Gündem

İsrail Saldırılarında 15 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Lübnan'da İslami Sağlık Kurumu, İsrail saldırılarında 15 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.