Muğla’da Jandarma Ekiplerinden Tarihi Tevrat Operasyonu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, bir kişinin üzerinde 15’inci yüzyıla ait olduğu düşünülen yaldızlı deri kaplı bir Tevrat bulundu. Alınan bilgiler doğrultusunda, jandarma ekipleri, 56 yaşındaki M.U.’nun elindeki Tevrat’ı satmak amacıyla müşteri aradığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti.

Menteşe’nin Kötekli Mahallesi’nde durdurulan M.U.’nun üzerinde gerçekleştirilen aramada, yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi. Söz konusu kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen Tevrat’ın ise Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.