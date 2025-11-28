Muğla’da Tavuk Yedikten Sonra Gaz Tespiti Yapıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kardeşler F.T. (10), R.T. (12) ve 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın durumu endişe verici bir hal aldı. Neslinur Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü incelemelerini sürdürüyor. Konuya dair yapılan açıklamalarda, “Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir.” ifadelerine yer verildi.

GAZ TESPİTLERİ YAPILIYOR

Olayın yaşandığı adreste AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, odalardaki gaz ölçümleri sonrası numuneler aldı ve yapılan çalışmalara bilirkişi heyeti de destek verdi. İncelemelerin sonucunda evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gazın tespit edildiği ve bu gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek değerler gösterdiği bilgisi paylaşıldı.