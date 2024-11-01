Muğla’da Yangınla Mücadele Çalışmaları Başladı

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Otmanlar Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmış durumda. Yangının ardından hızlı bir şekilde müdahale edilmek amacıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki uçak, iki helikopter, arazözler ve orman işçileri gönderildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, çıkan yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bu süreçte yangının büyümemesi için tüm önlemler alınıyor ve yangınla mücadele için gereken her türlü destek sağlanıyor.