Muharrem İnce CHP’ye Dönüyor Mu?

CHP’DE YENİ GELİŞMELER

CHP’de önemli bir gelişme yaşanıyor. Uzun yıllar boyunca CHP bünyesinde siyaset yapan ve Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendi kurduğu Memleket Partisi’nden ayrılarak CHP’ye geri dönme kararı alıyor. Parti içerisinde pek çok kişi tarafından uzun zamandır beklenen bu durum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Baba ocağına dönün” çağrısını takiben gündeme geldi. İnce, Özel’in çağrısına olumlu yanıt vererek CHP’ye dönme isteğini ifade etti.

TOPLANTILAR VE DEĞERLENDİRMELER

İnce ve Özgür Özel arasında gerçekleştiren iki görüşmenin ardından, Özel’in İnce’nin partiye dönüşüne sıcak baktığı bilgisi ulaştı. Ancak bu konunun nihai karara bağlanacağı yer, CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olacak. İnce’nin CHP’ye katılım sürecinin detayları, MYK toplantısının ardından netleşecek.

ÜYELİK BAŞVURUSU GEREKECEK

Muharrem İnce, daha önce CHP’den ihraç edilmediği için partiye dönüş yapabilmesi için yalnızca üyelik başvurusunda bulunması gerekiyor. Bu adım, partinin resmi süreçleri içinde atılması gereken önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor.