Muhittin Böcek 10. Kez Hastaneye Kaldırıldı

muhittin-bocek-10-kez-hastaneye-kaldirildi

Muhittin Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Böcek’in sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığı bildiriliyor. Avukatları, hastalığın ileri aşamada olduğunu ve solunumun zaman zaman durduğunu belirterek durumun yaşamsal risk taşıdığını aktarıyor. Tutuklu bulunduğu süre zarfında farklı sağlık problemleri nedeniyle birçok kez hastaneye sevk edilen Böcek, son gelişmeyle birlikte 10’uncu kez hastaneye kaldırılmış oldu.

SAĞLIK RAPORUNUN DETAYLARI

Halk TV’de yer alan bilgilere göre, 23 Ocak 2026 tarihlerindeki polisomnografi (uyku testi) raporunda Böcek’in gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı belirlendi. Oksijen seviyesinin zaman zaman kritik seviyelere gerilediği kaydedildi. Raporda, saat başına ortalama 44,8 apne ve hipopne epizodu tespit edildiği ifade edildi. Bu değerler, tıbbi sınıflandırmaya göre “ağır” uyku apnesi kategorisinde değerlendiriliyor. Özellikle sırtüstü pozisyonda solunum bozukluklarının belirgin şekilde arttığı ve oksijen satürasyonunun en düşük yüzde 76’ya düştüğü vurgulandı. Uzman hekimler, uyku sırasında hava yolunun açık kalmasını sağlamak amacıyla CPAP (pozitif hava yolu basıncı) tedavisinin uygulanmasını önerdi. Tedavi edilmemesi durumunda uyku apnesinin kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve ani sağlık problemleri riskini yükseltebileceği ifade edildi.

DAVA SÜRECİ

Gazeteci Ali Taş’ın aktardığına göre, Böcek’in sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor. Avukatları, solunumun zaman zaman durduğunu ve sürecin “yaşamsal boyuta” ulaştığını bildiriyor. 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Böcek hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli olarak gösteriliyor. İddianamede Böcek için 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İlk duruşmanın 16 Mart’ta yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde görülen tensip incelemesinde ise tutukluluğun devamına karar verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Hiçbir Ülkeye Faydası Olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Münih konferansında bölgesel istikrar ve diplomasi üzerinde durarak, savaşın getirilerinin olmadığını vurguladı ve sorunların dış müdahale olmadan çözülebileceğini ifade etti.
Gündem

Terim’den Çarpıcı Açıklama: Her Şeye Hazırlıklı Olun

Fatih Terim, sosyal medya videisinde "Çok yakında" mesajıyla dikkat çekerek, bazı kişilere önemli hatırlatmalarda bulunacağını duyurdu.
Gündem

Kocaeli İhracatıyla Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın 25 milyar dolar olduğunu, bunun çoğunun altın ithalatından kaynaklandığını açıkladı. Altın hariç cari açığın ise milli gelire oranı yüzde 1,3-1,4 seviyesine düştü.
Gündem

Seyahat Desteğinde Önemli Artış Gerçekleşti

Ücretsiz seyahat desteği, resmi düzenlemeyle toplu taşıma esnafına sağlanan gelir desteğini yüzde 30 artırarak İstanbul ve Ankara'da araç başına ödemeyi 8 bin 73 TL'ye yükseltti.
Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki şeffaflığı sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmazlar için zorunlu hale getiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.