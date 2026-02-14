Muhittin Böcek 10. Kez Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu Kritik

Muhittin Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesi’ne yatırıldı. Uzun zamandır uyku apnesi rahatsızlığı çeken Böcek’in sağlık durumunun kritik seviyede olduğu ifade ediliyor. Avukatları, hastalığın ilerlediğini ve ara sıra solunumun durduğunu vurgulayarak durumun yaşamsal risk taşıdığını belirtiyor. Tutuklu olduğu süre zarfında çeşitli sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastaneye sevk edilen Böcek, bu gelişme ile birlikte toplamda 10’uncu kez hastaneye kaldırılmış oldu.

SAĞLIK RAPORUNUN DETAYLARI

Halk TV’nin haberine göre, 23 Ocak 2026 tarihli polisomnografi (uyku testi) raporunda Böcek’in gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı kaydedildi. Oksijen seviyesinin zaman zaman kritik seviyelere düştüğü raporda belirtildi. Saat başına ortalama 44,8 apne ve hipopne epizodu tespit edildiği, bu durumun tıbbi sınıflamaya göre “ağır” uyku apnesi olarak değerlendirildiği ifade edildi. Özellikle sırtüstü pozisyonda solunum bozukluklarının belirgin şekilde arttığı ve oksijen satürasyonunun en düşük yüzde 76’ya kadar gerilediği aktarıldı. Uzman hekimler, uyku sırasında hava yolunun açık kalmasını sağlamak için CPAP (pozitif hava yolu basıncı) tedavisini önerdi. Tedavi edilmediği takdirde uyku apnesinin kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve ani sağlık sorunları riskini artırabileceği kaydedildi.

YARGI SÜRECİ

Gazeteci Ali Taş’ın aktardığına göre, Böcek’in sağlık durumu oldukça kritik olarak değerlendiriliyor. Avukatlar, solunumun ara sıra durduğunu ve sürecin “yaşamsal boyuta” ulaştığını belirtiyor. 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Böcek hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu 41 kişi şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede, Böcek için 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İlk duruşma 16 Mart’ta yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen tensip incelemesinde ise tutukluluğun devamına karar verildi.