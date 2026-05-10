Muhittin Böcek Etkin Pişmanlık Başvurusu Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek, tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

MUSTAFA BÖCEK, ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na etkin pişmanlık başvurusu gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuş ve ifade vermişti. Gökhan Böcek, ifadesinde Veli Ağbaba’nın talebi doğrultusunda 1 milyon euroyu CHP genel merkezine teslim ettiğini, bu paranın Özgür Özel’in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak talep edildiğini öne sürdü.

Gökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin sürekli devam ettiğini savundu. Ayrıca, Özgür Özel’e verildiği iddia edilen 20 milyon dolar ve eşinin Ekrem İmamoğlu’na rüşvet verdiği eleştirilerini ise yalanladı. Veli Ağbaba, konuya ilişkin olarak “gerçekle bağdaşmayan iftiralar” ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 41 sanıklı davanın ikinci duruşması sonuçlandı. Duruşmanın dördüncü günü gerçekleşirken, Gökhan Böcek, ifadesinin etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek tahliye edilmesini istemişti. Ancak, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Fazlı Ateş ise tahliye edilmiştir.