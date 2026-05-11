Muhittin Böcek Savcılıkta 8.5 Saat İfade Verdi

muhittin-bocek-savcilikta-8-5-saat-ifade-verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Eski başkan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in itirafçı olması sonrasında, Muhittin Böcek de savcılığa etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi.

DOSYADA PEŞ PEŞE SÜRPRİZ GELİŞME

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Temmuz 2025 tarihinde açılan soruşturmanın yargılama süreci devam ederken, dosyada dikkate değer bir gelişme meydana geldi. Rüşvet, yolsuzluk, edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması gibi suçlamalarla ilgili 41 sanığın yargılanmasına devam ediliyor; bunlardan ikisi tutuklu durumda.

ÖNCE OĞUL İTİRAFÇI OLDU

Davanın ikinci duruşmasının ardından, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Bu gelişmenin hemen akabinde, Muhittin Böcek’in de ek ifade vermek amacıyla savcılığa başvurduğu bildirildi.

SAVCILIKTA SAATLERCE İFADE VERDİ

10 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde adliyeye gelen Muhittin Böcek’in savcılıkta ifade verme işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. Böcek’in savcılığa “itirafçı” olarak ek ifade verdiği kaydedildi. Önce Gökhan Böcek’in ifadesi alındı, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına çıkarıldı. İşlemlerin, akşam saat 18.35’te başlayıp sabaha karşı 03.00’e kadar devam ettiği belirtildi.

AVUKATLARI HUZURUNDA İFADE VERDİLER

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen ifade işlemlerinde her iki şüphelinin de avukatları eşliğinde detaylı beyanlarda bulunduğu öğrenildi. İfade sürecinde dosyadaki iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli konularda sorular yöneltildiği bildirildi.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığın hazırladığı 702 sayfalık iddianamede, Muhittin Böcek için 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildiği ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Futbol Planları Şekilleniyor

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'daki başkanlık seçimleri öncesi Aziz Yıldırım, forvet transferiyle ilgili stratejisini açıkladı.
Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Paylaşımını Tepkiler Üzerine Kaldırdı

Galatasaray, şampiyonluk sonrası Fenerbahçe ile ilgili sosyal medya paylaşımını yapılan tepkiler üzerine sildi.
Gündem

Galatasaray’ın Şampiyonlukla Gelen Rekor Geliri

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa başarıları sonrası ciddi bir mali kazanç elde etti. Kulübün net geliri dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.
Gündem

Galatasaray’ın Osimhen İçin 150 Milyon Euro Tavsiyesi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in transfer durumu belirsizliğini korurken, yönetimden çıkan açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar bu açıklamaları merakla takip ediyor.
Gündem

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Tarih Yazdı

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.