Mükremin Gezgin Fuhuş ve Uyuşturucu İddiasıyla Tutuklandı

mukremin-gezgin-fuhus-ve-uyusturucu-iddiasiyla-tutuklandi

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılık, korsan narkotik ve ekonomik suçlar alanında düzenlediği yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda son gelişme, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in ‘fuhuş’ ve ‘uyuşturucu’ suçlamaları ile Ankara’da gözaltına alınması oldu.

TUTUKLANDI

Bugün mahkemeye sevk edilen Mükremin Gezgin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlarına dayanarak tutuklama kararı ile karşılaştı.

ASKERE GİTMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN AĞLAMIŞTI

Gözaltına alınmadan önce, Mükremin Gezgin, geçtiğimiz aylarda askerlik çağrısına dair bir paylaşım yaparak yoklama kaçağı olduğunu ve askere çağrıldığını bildirmişti. Bu durumla ilgili derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, Türk askerini ve milletini çok sevdiğini, ancak bulunduğu durum nedeniyle askere gidemeyeceğini ifade etmişti.

“BU SAÇLA BU KİRPİKLE NASIL GİDECEĞİM”

Gezgin’in sosyal medyada paylaştığı videoda, “Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum 15 gün süre vermişler, ben ne yapacağım?” şeklinde ifadeler kullandığı görülmüştü. Videoda daha sonra, “Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum, devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla, bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim? Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya.” sözlerini söylediği kaydedildi.

